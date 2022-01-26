Мэр Саратова Михаил Исаев отмечает день рождения

Михаил Исаев
Сегодня, 26 января, отмечает день рождения глава администрации Саратова Михаил Исаев.
Отец четверых детей Исаев, родился в Саратове 26 января 1974 года. Учился в средней школе № 77.
В Саратовском монтажном техникуме выучился по «Технологии сварочного производства», затем получил специальность «экономист» в Саратовском коммерческом институте, затем отучился на юриста в Саратовской государственной академии права
Значительная часть биографии, c 1994 по 2007 годы, связана с Саратовским подшипниковым заводом, где прошел путь от охранника до заместителя генерального директора предприятия.
Был депутатом Саратовской городской думы III созыва, Саратовской областной думы IV созыва. Дважды по году в разных созывах заходил депутатом в Госдуму, поработал в Совете федерации.
9 октября 2017 назначен исполняющим обязанности главы Саратова. 10 ноября депутаты гордумы утвердили его в должности главы муниципального образования «Город Саратов».
Женат.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.