Мэр Саратова Михаил Исаев отмечает день рождения

Михаил Исаев

Сегодня, 26 января, отмечает день рождения глава администрации Саратова Михаил Исаев.

Отец четверых детей Исаев, родился в Саратове 26 января 1974 года. Учился в средней школе № 77.

В Саратовском монтажном техникуме выучился по «Технологии сварочного производства», затем получил специальность «экономист» в Саратовском коммерческом институте, затем отучился на юриста в Саратовской государственной академии права

Значительная часть биографии, c 1994 по 2007 годы, связана с Саратовским подшипниковым заводом, где прошел путь от охранника до заместителя генерального директора предприятия.

Был депутатом Саратовской городской думы III созыва, Саратовской областной думы IV созыва. Дважды по году в разных созывах заходил депутатом в Госдуму, поработал в Совете федерации.

9 октября 2017 назначен исполняющим обязанности главы Саратова. 10 ноября депутаты гордумы утвердили его в должности главы муниципального образования «Город Саратов».

Женат.

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