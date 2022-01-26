В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 567 жителей

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сегодня, 26 января, в Саратовской области зарегистрировано 567 новых случаев коронавируса за последние сутки. Всего заразились 139 930 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 129 213 человек, за сутки — 106. В стационарах остаются 1 062 человека, на амбулаторном лечении пребывает еще 4 521 пациент.

В Саратове прибавилось 247 зараженных, в Энгельсском районе — 71, в Балаковском заразились еще 65 человек, в Балашовском — 29, в Ртищевском прибавилось 26 пациентов, в Пугачевском — 25, в Ершовском обнаружено 20 зараженных, в Петровском — 17, в Аткарском зарегистрировано еще 12 случаев, в Красноармейском — 11, в Новоузенском обнаружено 10 новых инфицированных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 32;

- 7-14 лет – 93;

- 15-17 лет – 25;

- 18-29 лет – 66;

- 30-49 лет – 158;

- 50-64 лет – 109;

- 65 и старше – 84.

С пневмонией поступили 42 человека, с признаками ОРВИ — 522, трое епереносят болезнь без симптомов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.