В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 567 жителей

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Фото: Иван МАКЕЕВ
На сегодня, 26 января, в Саратовской области зарегистрировано 567 новых случаев коронавируса за последние сутки. Всего заразились 139 930 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 129 213 человек, за сутки — 106. В стационарах остаются 1 062 человека, на амбулаторном лечении пребывает еще 4 521 пациент.
В Саратове прибавилось 247 зараженных, в Энгельсском районе — 71, в Балаковском заразились еще 65 человек, в Балашовском — 29, в Ртищевском прибавилось 26 пациентов, в Пугачевском — 25, в Ершовском обнаружено 20 зараженных, в Петровском — 17, в Аткарском зарегистрировано еще 12 случаев, в Красноармейском — 11, в Новоузенском обнаружено 10 новых инфицированных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 32;
- 7-14 лет – 93;
- 15-17 лет – 25;
- 18-29 лет – 66;
- 30-49 лет – 158;
- 50-64 лет – 109;
- 65 и старше – 84.
С пневмонией поступили 42 человека, с признаками ОРВИ — 522, трое епереносят болезнь без симптомов.
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