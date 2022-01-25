Валерий Радаев рассказал о «безграничных» возможностях для молодежи

Сегодня, 25 января, Валерий Радаев поздравил молодых людей региона с Днем студента и рассказал о «безграничных» возможностях для них. Общение с молодежью проходило в онлайн формате.

- Я искренне вам завидую, потому что сегодняшние возможности раскрыть себя - безграничны. Вокруг множество интересных проектов, - отметил Радаев.

- Гражданская зрелость и образовательные навыки молодежи – это залог того, что в ближайшем будущем Саратовская область придет к успеху. Вы воплощаете собой современные проектные подходы, цифровое мышление. А творческая молодежь сохраняет и продолжает богатейшие традиции отечественной культуры, - резюмировал Радаев.

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