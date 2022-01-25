Со вчерашнего дня, 24 января, в интернаты Саратовской области перешли на посменную работу. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова на последнем корсовете.

Социальные учреждения постоянного содержания переходят на посменную работу в связи с новыми рисками, которые несет омикрон, и ростом заболеваемости. Ольга Кожанова, что ограничения должны вводиться под контролем руководителей этих учреждений.

- В прошлую волну такие меры показали свою эффективность, - отметила Кожанова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.