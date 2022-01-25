В Саратовской области 358 многодетных семей получат возможность выбрать деньги вместо земельного участка

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В Саратовской областной думе уточняют категории многодетных семей, которые будут иметь право на денежную компенсацию вместо земельного участка.

Ранее был принят закон, который позволял обращаться за компенсацией только малоимущим семьям с четырьмя и более детьми, которые также имеют право на получение квартиры. Сейчас таких семей в регионе всего 33.

На заседании комитета по ЖКХ 25 января обсудили поправки, которые позволяют добавить к ним семьи с четырьмя и более детьми, претендующие на соцвыплату и которые встали на очередь до 1 января 2011 года, а также – а также семьи с четырьмя и более детьми, которые имеют право на соцвыплату. Таких семей 28 и 297 соответственно. Но все они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Критерий нуждаемости - когда общая площадь жилья в семье менее 14 м на человека.

Все эти 358 семей смогут получить возможность выбора – ждать ли выделения земельного участка или получить вместо этого компенсацию. Ее размер составляет сегодня 206 тысяч рублей.

Всего в Саратовской области более 9 тысяч многодетных семей, на выдачу компенсации всем понадобилось бы около 2 млрд рублей только в текущем году.

Предполагается, что право на компенсации деньгами неполученных земельных участков другим категориям многодетных могут дать в следующем году.

Поправки вынесли для принятия в окончательном чтении на заседании областной думы.

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