Жителям Саратова рассказали, где вечером 25 января нельзя оставлять машины

В Саратове продолжается уборка улиц. Мешающие коммунальщикам автомобили эвакуируют. За прошлую ночь увезли 14 машин, которые были припаркованы с нарушением ПДД и мешали уборке техники.
Особенно внимательно сотрудники ГИБДД будут изучать обстановку по следующим улицам:
- ул. Шелковичная от ул. Астраханская до ул. Пугачева;
- ул. Школьная от д. 19 до д.27;
- ул. Одесская от д.13 до д. 26а;
- ул. Радищева;
В ночь с 25 на 26 января с 20:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:
- ул. Советская от ул. Пугачева до ул. Астраханская;
- ул. Б. Казачья от ул. М. Горького до ул. Вольская;
- ул. Чкалова от ул. Овражная до ул. Черниговская;
- ул. Одесская от ул. Лунная до 8-ой городской больницы;