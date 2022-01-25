Жителям Саратова рассказали, где вечером 25 января нельзя оставлять машины

В Саратове продолжается уборка улиц. Мешающие коммунальщикам автомобили эвакуируют. За прошлую ночь увезли 14 машин, которые были припаркованы с нарушением ПДД и мешали уборке техники.

Особенно внимательно сотрудники ГИБДД будут изучать обстановку по следующим улицам:

- ул. Шелковичная от ул. Астраханская до ул. Пугачева;

- ул. Школьная от д. 19 до д.27;

- ул. Одесская от д.13 до д. 26а;

- ул. Радищева;

В ночь с 25 на 26 января с 20:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:

- ул. Советская от ул. Пугачева до ул. Астраханская;

- ул. Б. Казачья от ул. М. Горького до ул. Вольская;

- ул. Чкалова от ул. Овражная до ул. Черниговская;

- ул. Одесская от ул. Лунная до 8-ой городской больницы;