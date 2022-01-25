В Саратовской области эпидпорог по ОРВИ превышен на треть, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в регионе за неделю с 17 по 23 января зарегистрировали 18 020 случаев ОРВИ. Общий уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 34 процента. Активнее всего заражаются дети в возрастной группе от 7 до 14 лет, здесь зафиксирован рост на 71 процент.

Непосредственно в Саратове за неделю прибавилось 6528 случаев ОРВИ. Эпидпорог превышен на 15,7 процента, а среди детей в группе 7-14 лет – на 33 процента. Преимущественно специалистам попадается вирус гриппа А (H3N2).

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