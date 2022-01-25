Сегодня, 25 января, в двух районах Саратова отключили воду до вечера. Об этом информирует ООО «КВС».

В Кировском районе авария случилась по адресу Мельничная,50. Коммунальщики обещают починить трубу до 20:00. А пока без воды остались: ул.Мельничная, Новополянская, Придорожная, 1 и 2 Придорожные проезды, Выселочная, Молочная, 1 и 2 Выселочные проезды.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в Ленинском районе Саратова.

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