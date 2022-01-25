Владимир Мухин

Владимир Мухин станет министром Саратовской области. Соответствующие постановление подписал сегодня, 25 января, губернатор Валерий Радаев.

С завтрашнего дня Владимир Мухин будет переназначен на должность министра Саратовской области - председателя комитета культурного наследия Саратовской области.

Напомним, региональное Управление по охране объектов культурного наследия было преобразовано в комитет культурного наследия Саратовской области. Так что его председатель теперь числится министром - председателем комитета.

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