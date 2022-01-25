Жителя Саратова осудили на четыре года колонии за отпор пьяному дебоширу в МФЦ

Пьяный дебошир упал с лестницы и умер Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове суд приговорил 35-летнего местного жителя к четырем годам колонии строгого режима за отпор, который он дал пьяному дебоширу на входе в многофункциональный центр. Все случилось 5 февраля 2021 года, сейчас суд вынес приговор.

Это драматичная история произошла днем на крыльце МФЦ на улице Танкистов. В условиях коронавирусных ограничений посетителей принимали по записи и очередь выстраивалась на улице. Пьяный 56-летний мужчина пристал к стоявшему в очереди 35-летнему саратовцу с требованием дать закурить. Мужчина, который ждал оформления документов в очереди, в просьбе отказал.

Как установило следствие, получив ответ, что сигарет нет, 56-летний пьяный дебошир «принялся оскорблять мужчину словами грубой нецензурной брани, стал намахиваться руками, а также нанес удар ногой в область ног, который не причинил телесных повреждений».

В ответ на это разозлившийся клиент МФЦ несколько раз ударил его кулаками, попав в голову и по телу. Пьяный нападавший, отойдя к лестнице, не удержал равновесие и скатился по ней вниз.

Прибывшие медики скорой помощи уже ничем не смогли помочь - 56-летний мужчина скончался, они зафиксировали его смерть. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной его смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга. Вскоре правоохранители задержали 35-летнего саратовца и предъявили ему обвинение по уголовному делу.

Эта история горячо обсуждалась в соцсетях, так как многие встали на сторону обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Суд принял решение, что строго наказать саратовца, давшего отпор пьяному дебоширу в общественном месте.

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