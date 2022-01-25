За сутки 525 саратовцев заболели коронавирусом

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 525 человек. Сегодня, 25 января, региональный оперштаб опубликовал суточную статистику.

Всего в регионе выявили 139 363 случая. Выздоровели с начала пандемии свыше 129 тысяч саратовцев, за сутки – 168 человек.

В стационарах остаются 1 076 ковидных пациентов, лечатся дома 4 042 жителя региона.

В Саратове нашли 298 новых случаев, в Энгельсском районе – 94, а в Балаковском – 52.

Среди заразившихся 29 детей до шести лет, 64 – от семи до 14-ти, 28 подростков – 15-19-ти и 93 человека старше 60-ти лет.

Пневмонию нашли у 15 пациентов, признаки ОРВИ – у 507, а бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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