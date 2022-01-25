Панков поделился студенческими фото

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Депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале поздравил всех с Днем студента и поделился своими студенческими фото.

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- От всей души поздравляю всех студентов с Татьяниным днём!

За нашей молодёжью будущее области и страны. Всегда радует ваше трудолюбие, интерес к учебе и целеустремлённость. Спасибо, что на наших встречах в вузах, техникумах и колледжах всегда говорите о главном.

О том, что нужно сделать для развития образования, для решения бытовых вопросов. И о целях, которых хотите достичь в жизни и будущей профессии.

Наилучшие пожелания и всем Татьянам. Ваше имя дало название этому замечательному празднику молодёжи.

Желаю вам радости, счастья и крепкого здоровья! – написал Панков.

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