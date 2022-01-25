В Саратовской области продолжается снегопад

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На утро 25 января в 15 районах Саратовской области продолжался снегопад. При этом, в отличие от предыдущей недели, ни одна трасса в регионе не закрыта из-за плохой погоды и метели. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

Больше машин работает на расчистке снега в городах и селах на муниципальных дорогах – 353 единицы. Еще 296 машин чистят трассы федеральные, 204 – региональные. Это – без учета грузовиков, которые вывозят снег.

В Саратове сообщили, что весь общественный транспорт утром вышел на маршруты, в том числе трамваи № 2, 5, 7.

Затруднения на дорогах из районов в центр связаны со снижением скоростного режима и частичным заужением проезжей части.

Городские власти снова призвали саратовцев по возможности избегать поездок на личном транспорте.

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