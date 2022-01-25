Женщина под Красноармейском пострадала при столкновении с грузовиком, перевозившим трактор

ДТП под Красноармейском Фото: ГИБДД по Саратовской области

ДТП с участием тягача, который перевозил на прицепе трактор и легковушки Toyota Auris произошло в Красноармейском районе Саратовской области 24 января.

ДТП случилось в 11.09 на 366 км трассы Сызрань - Волгоград.

За рулем легкового авто был 32-летний мужчина, грузовиком МАЗ 6422 с полуприцепом управлял 43-летний водитель.

В столкновении травмы получила 33-летняя пассажирка Toyota, она госпитализирована.

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