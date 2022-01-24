За малолетних хулиганов из торгового центра в Саратове накажут их родителей и учителей, об этом сегодня, 24 января, сообщили в региональной прокуратуре.

После проверки со стороны надзорного ведомства было решено, что сотрудники органов образования не проявили должного внимания к трудным подросткам и не проводили с ними воспитательную работу. За неисполнение своих обязанностей наказали и родителей хулиганивших подростков. Балашовскую полицию тоже подозревают в нарушениях, в адрес правоохранителей внесены представления. Из несовершеннолетних участников конфликта только самый активный участник получил обвинения в мелком хулиганстве.

Напомним, подростки в Саратове издевались над сверстником в торговом центре. Оскорбляли его и заставляли целовать кроссовки. Видеозапись инцидента попала в сеть.

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