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Общество24 января 2022 13:52

Завтра саратовцы не смогут купить алкоголь

Это связано с празднованием Дня студента
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Завтра, 25 января, в Саратовской области не получится купить алкоголь.

Ограничение связано с празднованием Дня студента. Согласно региональному законодательству, в эту дату торговля спиртным запрещена.

Тем не менее, желающие выпить саратовцы смогут исполнить своё намерение в каком-нибудь заведении – на кафе, бары и рестораны запрет не распространяется.

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