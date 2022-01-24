Завтра саратовцы не смогут купить алкоголь

Завтра, 25 января, в Саратовской области не получится купить алкоголь.
Ограничение связано с празднованием Дня студента. Согласно региональному законодательству, в эту дату торговля спиртным запрещена.
Тем не менее, желающие выпить саратовцы смогут исполнить своё намерение в каком-нибудь заведении – на кафе, бары и рестораны запрет не распространяется.
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