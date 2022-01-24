Из ледового дворца «Кристалл» в Саратове вывели 40 человек из-за пожара

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Из ледового дворца «Кристалл» в Саратове валит дым, об этом сегодня, 24 января, сообщили в ГУ МЧС региона.

В здании по адресу Чернышевского, 63 зафиксировано задымление. В 16:55 пожарным поступило сообщение о дыме в раздевалке. Подразделения выехали по второму, повышенному, номеру вызова. Уже с места сообщили, что загорелись вещи в раздевалке.

Площадь очага составила три квадратных метра. Сейчас пожар ликвидирован, помещение проветривают. Вызову №2 дан отбой. На месте силами администрации проводилась эвакуация 40 человек, в том числе 28 детей. Обошлось без пострадавших.

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