В адрес Михаила Исаева вынесли представление за плохую уборку города

Неубранная дорога

В адрес главы Саратова Михаила Исаева вынесли представление за плохую уборку города от снега. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Представление вынесено из-за неудовлетворительной работы городских служб по борьбе с последствиями снегопадов.

- Органы местного самоуправления города и управляющие организации оказались не готовы к устранению последствий обильных снегопадов, который обрушились на регион. Горожане жалуются на состояние дворов. В связи с бездействием органов исполнительной власти города прокуроре пришлось вмешиваться в ситуацию, - заявил представитель ведомства.

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