Снегопад вновь обрушится на Саратов в субботу

Замначальника саратовского гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов» о погоде в облцентре на эту неделю.

В Саратове этой ночью обещают от 14 до 16 градусов ниже нуля, в окрестностях – до -19°С, днём – от 9 до 11 градусов мороза.

Следующей ночью, на 26-е число, будет от 13 до 15 холода, днём – минус 7-9. Аналогично и в четверг.

- Ну а 28-го температура будет несколько ниже: ночью – 15-17 мороза, днём – от 9 до 11, - уточнила Цветайло.

Снег вероятен в среду – ночью и в первой половине дня, а также на рубеже 28-29 чисел. По словам Цветайло, в выходные осадки вновь будут обильными. Напомним, с начала месяца в регионе выпало 240% от месячной нормы.

Подробнее о погоде в Саратовской области читайте тут.

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