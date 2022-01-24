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Общество24 января 2022 13:15

В Саратовской области родились 218 новых жителей за неделю

У саратовцев появились Марк и Эстер
Наталия Калинина
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В Саратовской области родились 218 новых жителей за неделю, об этом сообщает управление ЗАГС при правительстве региона.

Среди новорожденных 111 мальчиков и 107 девочек, также среди них была одна пара двойняшек.

Некоторые родители выбрали малышам редкие имена. Отметить можно Зинаиду и Леонарда. Также у саратовцев появились Марк, Клим и Эстер.

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