В Саратовской области родились 218 новых жителей за неделю, об этом сообщает управление ЗАГС при правительстве региона.

Среди новорожденных 111 мальчиков и 107 девочек, также среди них была одна пара двойняшек.

Некоторые родители выбрали малышам редкие имена. Отметить можно Зинаиду и Леонарда. Также у саратовцев появились Марк, Клим и Эстер.

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