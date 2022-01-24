В Саратовской области родились 218 новых жителей за неделю, об этом сообщает управление ЗАГС при правительстве региона.
Среди новорожденных 111 мальчиков и 107 девочек, также среди них была одна пара двойняшек.
Некоторые родители выбрали малышам редкие имена. Отметить можно Зинаиду и Леонарда. Также у саратовцев появились Марк, Клим и Эстер.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.