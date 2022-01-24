Вывоз мусора в Саратове обещают стабилизировать в ближайшие дни. Сегодня, 24 января, на совещании по поводу уборки в городе Валерий Радаев поручил решить вопрос.

Как сообщил губернатор, уборка мусора на пути к контейнерным площадкам должна стать первоочередной задачей. Напомним, ранее он объявил, что за каждым районом Саратова закрепят ответственное за уборку лицо.

На вечер, 19 января, коммунальщики не могли вывезти мусор с 27 площадок. Всего на маршрутах задействовано более 400 мусоросборщиков.

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