В четырех домах в Саратове приготовили квартиры для сирот. Сегодня, 24 января, в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин рассказал о работе с Фондом защиты прав дольщиков.

В домах из Фонда защиты прав дольщиков будут выделены квартиры для детей-сирот. Правительство региона заключило соглашение с ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Когда фонд достроит четыре дома в городе, в них сироты смогут получить квартиры. Всего речь идет о 188 помещениях, площадь которых составляет от 33 до 36,6 квадратных метров. Дома расположены на улицах Огородная, 2-м Совхозном проезде (1 и 2 очередь) и Менякина. В 2022 году планируется обеспечить еще 1450 сирот жильем. Программа реализуется при поддержке Вячеслава Володина.

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