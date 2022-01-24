В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о немцах Поволжья

В эту среду, 26 января, в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча с участниками Автономной некоммерческой организации «Институт научных исследований и разработок». Спикеры расскажут о двух своих проектах: «Международном электронном каталоге «Этнографическая коллекция немцев России» 2021-2022 годов» и «Этнографических экспедициях в бывшие немецкие села Саратовской и Волгоградской области 2021-2022 годов».

Первый проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, а второй – при содействии Российского географического общества.

В рамках создания «электронного каталога» «Институт» создаст перечень связанных с «немцами Поволжья» экспонатов музейного фонда РФ: документов, фотографий рисунков, предметов промыслов и ремесел, домашнего обихода, костюмов, игрушек, книг и предметов религиозного культа. Каталог составят на трёх языках: русском, английском и немецком.

Электронный каталог необходим, поскольку данная тема продолжает активно изучаться как в России, так и за рубежом не только учеными, но и потомками переселенцев, возвратившимися на историческую родину в Германию или проживающими в отдалении от наиболее крупных музеев, имеющих коллекции по этой узкой тематике.

Партнерами проекта выступят: ООО «Международная академия консалтинга аудита и образования», музеи г. Саратова, Энгельса, Омска, Маркса, С-Петербурга, г. Детмальд (ФРГ), г. Нюрберг (ФРГ), Государственный архив немцев Поволжья и другие.

Участниками проекта станут 15 музеев Российской Федерации, Казахстана и Германии.

В рамках реализации второго проекта были проведены выезды в бывшие немецкие села Саратовской и Волгоградской областей. Осуществлено посещение не менее 20 сел бывшей АССР НП (Марксовский, Энгельсский, Аткарский, Ровенский районы Саратовской области и Камышинский, Котовский, Жирновский и Старополтавский районы Волгоградской области). Собраны материалы музейного значения, осуществлена фотофиксация, видеосъемка, проведены этнографические и географические исследования сохранившихся памятников материальной культуры и природы. Сделаны аудиозаписи устной истории, проведена конференция по итогам полевых работ (выездов).

Большинство находок переданы в музеи Саратовской области: в г. Энгельсе, г. Марксе, музейные комнаты и частные коллекции. Некоторые войдут в электронный каталог «Этнографическая коллекция немцев России».

Партнерами проекта выступят ООО «Международная академия консалтинга аудита и образования», музеи г. Саратова, Энгельса, Маркса, Государственный архив немцев Поволжья и др.

В мероприятии примут участие: руководитель проектов Елена Арндт, научный консультант проекта – кандидат исторических наук Наталия Малова и научный сотрудник Владимир Зеленов.

Встреча пройдет по адресу: Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»). Уважаемые журналисты, мероприятие пройдет в прямом эфире, трансляция будет доступна по ссылке, по ней же в чате можно будет задать Ваши вопросы.

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