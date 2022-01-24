За выходные в Саратове задержали 65 нетрезвых водителей. Сегодня, 24 января, региональная Госавтоинспекция сообщила о результатах рейда.

За выходные автоинспекторы остановили на улицах города 65 нетрезвых водителей. 35 из них по отказались «подуть в трубочку», а 13 попались пьяными за рулем не в первый раз.

Госавтоинспекция напоминает саратовцам, что наказанием за пьяное вождение может штраф до тридцати тысяч рублей с лишением прав до двух лет. За повторное нарушение можно получить уголовный срок.

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