Девушка в Саратове обокрала спящего в машине водителя

Уснувший возле круглосуточного магазина в своей машине водитель лишился 57 тысяч рублей. При этом в полиции он заявил, что не помнит, как это произошло – он заснул в своем авто. При этом он никуда не уходил, пассажиров не подвозил.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские из уголовного розыска вычислили подозреваемую – ранее судимую 19-летнюю девушку.

Она призналась в краже и рассказала, как именно это произошло.

Сквозь приоткрытое стекло водительской двери она увидела, что мужчина за рулем спит. Убедившись, что на оклики он не реагирует, она забралась внутрь открытого авто на заднее сидение.

Полицейским девушка сообщила, что изначально предположила, что водителю стало плохо. Вот только вместо медицинской помощи или вызова врачей она «помогла» мужчине избавится от 57 тысяч рублей, вытащив стопку банкнот из кармана верхней одежды крепко спящего водителя. После этого подозреваемая с деньгами скрылась, оставив мужчину досматривать сны.

Возбуждено уголовное дело о краже.

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