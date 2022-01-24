В Балашове завели дело на выдавшего поддельные справки о вакцинации врача. Подозреваемой грозит штраф до 2 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Речь идет о медработнике районной больницы Балашова. По версии следствия с 1 июля по 31 октября 2021 года подозреваемая получила через посредника взятку за выдачу «липового» сертификата о вакцинации от COVID-19, а также вносила ложную информацию о вакцинированных в базу данных.

Преступление было пресечено сотрудниками регионального УФСБ России. Теперь подозреваемой грозит штраф до 2 миллионов. Расследование уголовного дела продолжается.

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