Николай Панков снова заболел коронавирусом

Николай Панков

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в своем телеграм-каналде "Пара слов".

- ПЦР тест на COVID-19 дал положительный результат. В связи с этим ушёл на самоизоляцию.

Никаких явных проявлений заболевания пока нет. Буду работать удаленно.

Закон для всех один, нельзя подвергать риску здоровье окружающих. Всем здоровья, берегите себя! - написал Панков.

Напомним, в ноябре 2021 года Николай Панков также уходил на самоизоляцию из-за COVID-19.

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