МФЦ Фрунзенского района Саратова заняло новый офис. Об этом сегодня, 24 января, информирует региональное министерство экономического развития.

С 1 февраля центр «Мои Документы» переедет с Вавилова на Ильинскую площадь. Новый адрес офиса – это Шелковичная, 11/15.

На время переезда МФЦ Фрунзенского района вместо офиса в ТЦ «Каштан» будет работать с 24 по 31 января по адресу Танкистов, 26а. Там также планируют увеличить число операторов 25 до 28 человек.

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