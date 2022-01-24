Мэрия Саратова хочет взыскать с застройщика ЖСК «Оптимист 2000» 12 млн рублей

Михаил Белич

В мэрии Саратова надеются, что суд примет решение в пользу городских властей по иску к застройщику Михаилу Беличу.

В преддверие решения суда в своем инстаграм о намерении взыскать 12 млн рублей с обанкротившегося застройщика заявил мэр Саратова Михаил Исаев. Белич уже признан виновным в мошенничестве с долевым строительством.

Сумма в 12 млн сформировалась из размера ежегодной арендной платы за земельные участки, которые были предоставлены инвесторам за достройку ЖСК «Оптимист 2000».

- Недобросовестные застройщики, которые оставили людей без квартир, нанесли ущерб не только саратовцам, но в том числе и городскому бюджету. Муниципалитет намерен вернуть потерянные средства, - заявил мэр Михаил Исаев в своем инстаграм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От детских страхов до насилия в семье: с какими вопросами обращаются на телефон доверия?

В городском Центре социальной помощи семье и детям рассказали «Комсомолке», за какими консультациями чаще всего обращались к психологам в 2021 году (подробнее)