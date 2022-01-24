Петаев: в Саратовской области нет населенных пунктов, куда невозможно проехать из-за снега

Алексей Петаев

В Саратовской области на данный момент нет населенных пунктов, куда невозможно проехать из-за снега на дороге, об этом сегодня, 24 января, на совещании заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев.

С дорог Саратовской области вывезено 80 тысяч кубометров снега. Израсходовано 1 442 тонны реагентов. На данный момент в регионе населенных пунктов, куда заблокирована дорога. На дорогах региона работают 1 056 машин: на региональных дорогах 291 машина, на муниципальных 441, а на федеральных трасса 324 машины.

Снегопады продолжаются в 24 районах области.

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