В Саратове волонтеры помогут пенсионерам с уборкой снега. Об этом сегодня, 24 января, сообщил Валерий Радаев на совещании, посвященным устранению последствий снегопада.

Глава региона постановил привлечь волонтеров для расчистки снега возле домов пенсионеров, которые не могут делать это самостоятельно.

- Главам районов необходимо взаимодействовать с социальными службами, чтобы выявлять таких граждан, - заявил Радаев.

Валерий1 Радаев также отметил, что многие жители Вольского района, не знали куда обращаться по поводу проблем со снегом. Оттуда поступило много жалоб. Главе района поставили на вид отсутствие работы с населением.

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