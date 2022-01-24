Совещание Радаева

За каждым районом Саратова закрепили ответственного за уборку снега. Сегодня, 24 января, Валерий Радаев провел совещание по уборке в городе, на котором рассказал о проводимой работе.

По словам губернатора, несмотря на все усилия коммунальщиков, горожане по-прежнему жалуются на все аспекты уборки. Поэтому решено назначить лиц, ответственных за уборку отдельных районов города.

При помощи техники облспаса была расчищена дорога до более чем ста населенных пунктов в регионе.

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