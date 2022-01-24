В Саратове полицейский задохнулся в машине со включенным двигателем. Молодой человек отравился угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК по Саратовской области.
Инцидент произошел в Ленинском районе на выходных, правоохранитель в тот момент не был на службе. 23-летний молодой человек припарковал свою «Ладу Приора» возле частного дома своих родителей на Гусельском проезде. Машина стояла со включенным двигателем и, по предварительной версии, угарный газ стал поступать в салон, от чего пострадавший задохнулся.
Проводится доследственная проверка.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.