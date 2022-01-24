В Саратове полицейский задохнулся в машине со включенным двигателем. Молодой человек отравился угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел в Ленинском районе на выходных, правоохранитель в тот момент не был на службе. 23-летний молодой человек припарковал свою «Ладу Приора» возле частного дома своих родителей на Гусельском проезде. Машина стояла со включенным двигателем и, по предварительной версии, угарный газ стал поступать в салон, от чего пострадавший задохнулся.

Проводится доследственная проверка.

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