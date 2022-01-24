В Саратовской области от коронавируса умерла 32-летняя женщина

В Саратовской области от коронавируса умерли 12 человек за сутки. Сегодня, 24 января, об этом сообщил оперштаб.

За прошедшие сутки скончались еще 12 человек: семеро женщин и пятеро мужчин в возрасте от 32 до 82 лет. Молодая женщина 32 лет страдала сахарным диабетом первого типа. Общее количество жертв инфекции достигло 5 297 человек в регионе.

Напомним, всего коронавирусом заразились 138 838 саратовцев.

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