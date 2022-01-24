В Саратове не нашлось перевозчика на маршруты в «Гагарин» и Хвалынск. Всего в регионе не решен вопрос с шестью межмуниципальными маршрутами.

Итоги соответствующего конкурса были подведены 21 января. Перевозчиков, желающих встать на эти маршруты, не нашлось. Теперь конкурс проведут заново.

Имеются в виду следующие направления:

№300 Речной вокзал (Саратов) - аэропорт «Гагарин»

-№502 Хвалынск - Саратов (ч/з Вольск)

-№625 Петровск - Новые Бурасы

-№629 Саратов-Песчанка-Оркино

--№657 Золотое-Саратов (ч/у Красноармейск);

-№663 Базарный Карабулак - Новые Бурасы – Саратов.