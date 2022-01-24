В Саратове не нашлось перевозчика на маршруты в «Гагарин» и Хвалынск. Всего в регионе не решен вопрос с шестью межмуниципальными маршрутами.
Итоги соответствующего конкурса были подведены 21 января. Перевозчиков, желающих встать на эти маршруты, не нашлось. Теперь конкурс проведут заново.
Имеются в виду следующие направления:
№300 Речной вокзал (Саратов) - аэропорт «Гагарин»
-№502 Хвалынск - Саратов (ч/з Вольск)
-№625 Петровск - Новые Бурасы
-№629 Саратов-Песчанка-Оркино
--№657 Золотое-Саратов (ч/у Красноармейск);
-№663 Базарный Карабулак - Новые Бурасы – Саратов.