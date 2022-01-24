Валерий Рашкин ищет на сайтах лосей, но ему не продают

Валерий Рашкин - мастер описательных повествований

Валерий Рашкин рассказал, что ему никто не хочет продать лося. Животное он планирует доставить в Лысогорский район, вместо убитого и расчлененного им лося на назаконной охоте осенью 2021 года.

Все 24 региона, куда он обращался, по словам Рашкина, ему отказывают.

При этом депутат Госдумы, в отношении которого расследуется уголовное дело о незаконной охоте, проговорился в интервью телеграм-каналу Shot, что смотрел сайты, где есть предложения о продаже лосей. Дело в том, что Рашкину, в рамках решения суда о запрете определенных действий на время следствия, запрещено пользоваться интернетом и телефоном.

Именно сегодня, 24 января, Валерий Рашкин и его адвокаты попробуют в московском городском суде отменить эти ограничения.

UPD. Суд отказал Рашкину в снятии ограничений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.