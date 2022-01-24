Сирота из Саратова стояла в очереди на квартиру 12 лет. Получить жилье ей удалось только после вмешательства прокуратуры, о чем сегодня, 24 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Жительница Заводского района как сирота имела право на получение жилья от государства и с 2009 года состояла на учете в региональном министерстве строительства и ЖКХ. В 2013 году ей исполнилось 18 и детский дом пришлось покинуть, при этом квартиру она так и не получила. Прокурор района подал в суд на ответственное ведомство.

После вмешательства надзорного органа женщина получила жилье в многоэтажке в Саратове.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.