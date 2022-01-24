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Общество24 января 2022 8:13

Пропавшая брюнетка из Саратова нашлась живой

Домой вернулась 17-летняя «потеряшка»
Наталия Калинина
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Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Пропавшая девушка из Саратова нашлась живой. Сегодня, 24 января, об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

Найдена живой 17-летняя Софья Начина. Ее искали с 14 января, а объявление от «Лиза Алерт» появилось 20го числа.

Волонтеры благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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