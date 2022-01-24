Квартира в Саратове загорелась из-за скопившегося мусора

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 23 января, квартира в Кировском районе Саратова загорелась из-за скопившегося мусора. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Пожар заметили в 18:37 на улице Университетской. Горела однокомнатная квартира в девятиэтажном доме. Площадь пожара составила два квадратных метра. Горели вещи, скопившиеся в квартире.
На тушение выезжали три пожарных расчета. Обошлось без пострадавших.
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