Женщина стала жертвой ДТП в Заводском районе

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 23 января, в Заводском районе Саратова произошла авария, в которой пострадала женщина.

В Заводском районе авария произошла около часа ночи по адресу Азина, 23. Hyundai Accent, за рулем которого сидел 31-летний молодой человек, врезался в «Ладу Приора», которой управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 66-летнйй пассажирка отечественного автомобиля, она попала в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

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