Водитель Приоры пошел на таран фуры с молоком под Марксом

ДТП под Марксом Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром в понедельник 24 января на трассе в Марксовском районе Саратовской области легковой автомобиль врезался в фуру.

ДТП случилось в 7.50 на 363 км дороги Самара – Волгоград. 27-летний водитель LADA Priora выехал из Маркса в сторону Саратова и врезался в грузовик DAF XF под управлением 55-летнего мужчины.

Водителя легковушки с различными травмами госпитализировали.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.