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Происшествия24 января 2022 7:38

Водитель Приоры пошел на таран фуры с молоком под Марксом

Мужчина госпитализирован
Источник:kp.ru
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ДТП под Марксом

ДТП под Марксом

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром в понедельник 24 января на трассе в Марксовском районе Саратовской области легковой автомобиль врезался в фуру.

ДТП случилось в 7.50 на 363 км дороги Самара – Волгоград. 27-летний водитель LADA Priora выехал из Маркса в сторону Саратова и врезался в грузовик DAF XF под управлением 55-летнего мужчины.

Водителя легковушки с различными травмами госпитализировали.

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Фото: ГИБДД по Саратовской области

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