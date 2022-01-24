Водитель Приоры пошел на таран фуры с молоком под Марксом

ДТП под Марксом
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Утром в понедельник 24 января на трассе в Марксовском районе Саратовской области легковой автомобиль врезался в фуру.
ДТП случилось в 7.50 на 363 км дороги Самара – Волгоград. 27-летний водитель LADA Priora выехал из Маркса в сторону Саратова и врезался в грузовик DAF XF под управлением 55-летнего мужчины.
Водителя легковушки с различными травмами госпитализировали.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
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