Исаев потребовал нанять у предпринимателей больше техники для уборки снега

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил главам районов нанять больше сторонней техники для уборки и вывоза снега. Это нужно, чтобы справиться с завалами подходов к соцобъектам, в том числе на межквартальных улицах. Дороги для проезда общественного транспорта расчищены, а вот внутриквартальные сети дорог остаются в снегу.

-В первую очередь уделяется обеспечению проезда по магистралям и маршрутам движения общественного транспорта, который в настоящее время функционирует в штатном режиме, - пояснил своем инстаграм Исаев.

Сегодня днем в работах по уборке городского округа планируется задействовать 6591 рабочего и 824 единицу техники – это силы дорожников, муниципальных служб, торговых и промпредприятий, а также управляющих компаний.

Ранее на заседании городской думы чиновники и депутаты посетовали, что час аренды "бобкетов" для уборки дворов и тротуаров подорожал в несколько раз.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.