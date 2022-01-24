Жители Саратова жалуются на сбой в работе трамваев

Сегодня, 24 января, жители Саратова жалуются на продолжающие стоять трамваи. Горожане жалуются на ситуацию в социальных сетях.
Как пишут в группе ВКонтакте, посвященной городскому электротранспорту, некоторые трамвайные маршруты в городе не функционируют на данный момент. Движение маршрутов № 2, 5 и 7 было приостановлено с 23 января из-за последствий снегопада.
Ранее пользователи отметили, что трамвай № 3 тоже пропал с улиц.
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