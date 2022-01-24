Вечером 23 января на пожаре в Саратове погиб мужчина

Удлинитель мог стать причиной пожара, в котором погиб мужчина Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Соседи заметили дым из квартиры в девятиэтажном доме № 41/59 на улице Кутякова.

Приехавшие три расчета пожарных вскрыли квартиру и оказалось, что там горели вещи на площади в 2 кв. метра.

Однако этого небольшого возгорания оказалось достаточно, чтобы погиб хозяин квартиры. после тушения его обгоревшее тело нашли пожарные.

На месте уже провел осмотр следователь СКР. По предварительным данным, возможной причиной пожара и гибели 81-летнего мужчины могла стать неисправность электрического удлинителя.

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