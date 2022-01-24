В Саратове остановились трамваи четырех маршрутов

Трамваи сломался на перекрестке Вавилова и Астраханской
На перекрестке Ваилова и Астраханской сломался трамвай и заблокировал движение маршрутов № 3, 9, 10 и 11.
Спустя некоторое время удалось восстановить проезд для троллейбусов - скопившиеся трамвайные вагоны отправли по малому кольцу - в Мирный переулок.
Простой длится уже больше часа, по данным очевидцев, ремонтный вагон до сих пор не приехал.
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