В Саратове остановились трамваи четырех маршрутов

Трамваи сломался на перекрестке Вавилова и Астраханской

На перекрестке Ваилова и Астраханской сломался трамвай и заблокировал движение маршрутов № 3, 9, 10 и 11.

Спустя некоторое время удалось восстановить проезд для троллейбусов - скопившиеся трамвайные вагоны отправли по малому кольцу - в Мирный переулок.

Простой длится уже больше часа, по данным очевидцев, ремонтный вагон до сих пор не приехал.

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