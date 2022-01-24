В Саратовской области еще 517 жителей заразились коронавирусом

На сегодня, 24 января в Саратовской области еще 517 жителей за сутки подтвердили заражение коронавирусом. Общее количество инфицированных в регионе достигло 138 838 человек. Выздоровело с начала эпидемии 128 939 человека, за сутки — 235. В стационарах области остаются н1 087 человек, на амбулаторном лечении еще 3 708.

В Саратове оказался 301 зараженный, в Энгельсском районе — 71, в Балаковском прибавилось 45 пациентов, в Балашовском — 32, в Ершовском заразились еще 22 человека.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 25;

- 7-14 лет – 60;

- 15-17 лет – 17;

- 18-29 лет – 65;

- 30-49 лет – 170;

- 50-64 лет – 113;

- 65 и старше – 67.

С пневмонией поступил 51 человек, с признаками ОРВИ — 465, один пациент переносит болезнь без симптомов.

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