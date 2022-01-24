В Саратовской области открыто движение по всем федеральным трассам

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Перед районными властями поставлена задача - начать работы по расширению расчищенных к ранее заблокированным населенным пунктам дорог. Об этом сообщил в своем телеграм канале председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По состоянию на 7.00 осадки наблюдались в 24 районах области. Движение на федеральных и региональных автодорогах открыто.

Всего на расчистке автодорог области работало 1056 единиц техники.

На федеральных автомобильных дорогах – 324 единицы, на региональных автомобильных дорогах – 291, на муниципальных дорогах - 441 единица техники.

- В Дергачевском районе через дорогу Орошаемый-Зерновой-Золотуха проезд обеспечен временно к населённым пунктам по зимней дороге. Продолжаются работы по очистке основной дороги, планируется открыть к 10:00, - написал Бусаргин.

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