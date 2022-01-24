Понедельник 24 января Саратов встречает в 9-балльных пробках

Саратовские дороги сужены после снегопадов

Утро понедлельника 24 января в Саратове ознаменовано серьезными заторами на дорогах. Согласно сервису Яндекс.Пробки, затруднения проезда по городу оцениваются в 9 баллов из 10 максимальных.

Причина тому не многочисленные ДТП, которых сегодня как раз не много, а неубранный из города снег, который сузил дороги, а водители, следуя предупреждениям ГИБДД, значительно снизили среднюю скорость на городских магистралях.

Это признали и в мэрии города.

- На дорогах наблюдается сложная обстановка из-за снижения скоростного режима и сужения дорожного полотна на некоторых участках. Призываем саратовцев по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, - распространила сообщение пресс-служба мэрии.

По данным городских служб, по состоянию на 7.30 все маршруты общественного транспорта Саратова функционируют в штатном режиме.

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