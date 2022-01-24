Саратов ожидает умеренно морозный понедельник без осадков

В Саратовской области в понедельник, 24 января, синоптики обещают день практически без осадков.

Со снегопадами временно покончено, погода будет облачной с прояснениями.

Не смотря на то, что днём будет преимущественно без осадков, по региону местами будет туман с видимостью 500-1000 м, а также изморозь.

Северо-восточный ветер будет умеренным - 5-10 м/с, однако местами ожидаются порывы до 14 м/с.

Днем будет умеренно морозно, по области температура воздуха -7...-12°, в Саратове -10...-9°.

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