Отряд тяжелой спецтехники работает в трех районах Саратовской области

Тяжелая спецтехника нужна сегодня во многих районах области

Мобильный отряд тяжелой техники областной службы спасения пробивает дороги до сел, дальше расчищать должны местные администрации

Сегодня, 23 января, тяжелая спецтехника областной службы спасения продолжает работу в Екатериновском районе у села Изнаир, также направлены машины в Воскресенский район к поселку Черноморец и Энгельсский район – к поселку Долинный.

Как пояснил председатель правительства области Роман Бусаргин, силы мобильного отряда задействуются там, когда стандартная техника не может справиться со снежными заносами.

- Задача отряда – пробить дорогу отрезанному населенному пункту, чтобы в случае необходимости туда могли проехать оперативные службы. Дальнейшую снегоочистку должны проводить подрядные организации муниципалитетов, - пояснил Бусаргин.

Ранее он заявил, что чиновники, ответственные за уборку снега, не уйдут домой в воскресенье, пока не расчистят подъезды ко всем селам.

К примеру, для очистки трасс и межполселковых дорог в Озинском районе приходится использовать не менее тяжелую технику. Видео из инстаграма главы района Антонины Галяшкиной.

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